Die Credit Suisse versuchte am Dienstag mittels einer Stellungnahme Märkte und Mitarbeiter zu beruhigen. Die Bank ist nach eigenen Angaben mit ihrer strategischen Überprüfung gut vorankommen und wolle den Markt am 27. Oktober zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals darüber informieren. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

prüften Alternativen, die über die Erkenntnisse aus der letztjährigen strategischen Überprüfung hinausgingen. In Erwägung gezogen würden auch Veräusserungen und Verkäufe von Vermögenswerten.