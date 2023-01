Mark Klein, Michaels Bruder und selbst Führungskraft und Aktionär der M. Klein & Co., wird im Rahmen der Transaktion offenbar auch zur CS First Boston wechseln, was weitere Fragen zur Corporate Governance aufwerfen könnte. Die Beteiligung von Private-Equity-Investoren würde durch die Tatsache erschwert, dass einer der wichtigsten Geschäftsbereiche der neuen Investmentbank Leveraged Finance sein wird, also die Kreditvergabe an ebendiese Unternehmen.