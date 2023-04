Die britische Barclays fühlt sich ihrerseits in ihrer eher vorsichtigen Haltung für die Credit-Suisse-Aktie bestätigt. Sie stuft diese mit "Underweight" und einem Kursziel von 0,80 Franken ein. Barclays stösst sich zum einen an den hartnäckig hohen Kosten, zum anderen aber auch an den vorsichtigen Aussagen für die diesjährige Ergebnisentwicklung. Die UBS-Aktie stufen die Briten sogar nur mit "Underweight" und einem Kursziel von 15 Franken ein.