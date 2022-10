Am letzten Freitag meldete sich Credit-Suisse-CEO Ulrich Körner in einer Mitteilung an die Belegschaft: "Ich weiss, dass es nicht einfach ist, angesichts der vielen Artikel in den Medien fokussiert zu bleiben - vor allem angesichts der vielen unrichtigen Behauptungen", schrieb Körner. Vor dem 27. Oktober (wenn die Bank das Drittquartalsergebnis vorlegt) könne er aber keine Einzelheiten zum Umbau des Konzerns bekannt geben.