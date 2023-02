Informierten Kreisen zufolge wird derzeit erörtert, die von David Klein in den USA und Michael Murphy in London geleitete Private Funds Group im Jahresverlauf zur First Boston zu verlagern. Der weltweit tätige Bereich beschafft Kapital von Investoren wie zum Beispiel öffentlichen und privaten Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Dachfonds sowie vermögenden Privatpersonen und Familien.