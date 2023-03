Wenig Klarheit über Umsetzung

Über die konkrete Umsetzung der am Sonntagabend auf massiven Druck der Schweizer Behörden zustande gekommenen Übernahme herrscht derzeit noch immer wenig Klarheit. Die UBS hatte am Sonntag mitgeteilt, sie wolle "unsere neuen Kundinnen und Kunden und unsere neuen Kolleginnen und Kollegen" bereits "in den nächsten Wochen willkommen heissen".