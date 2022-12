Weniger Mitarbeiter im Geschäft mit reichen Kunden in China

Die Bank streiche etwa fünf Prozent ihres Personalbestands im Privatkundengeschäft in der asiatischen Finanzmetropole Hongkong, sagten zwei Insider. Dabei seien vor allem Banker auf mittlerer und unterer Ebene betroffen. Die Kürzungen beträfen vor allem Mitarbeiter im Geschäft mit reichen Kunden in China. Hongkong ist neben Singapur das zweite Zentrum der Credit Suisse in Asien. Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme zum Abbau in Hongkong ab.