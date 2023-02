Der angeschlagene Bank verschob in dieser Woche bereits die Bonusgespräche mit einigen Investmentbankern im Rang des Managing Directors und Directors. Dies dürfte das Klima in der Belegschaft weiter belasten, während die tief in der Umstrukturierung steckende Credit Suisse nach einer Flut von Abgängen bestrebt ist, Leistungsträger zu halten.