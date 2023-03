So zieht sie den Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zurück, wie sie am Mittwochabend mitteilte. Der Rückzug des Antrags erfolge "aufgrund der beispiellosen Umstände, die die Bank in den letzten Wochen betrafen und die zur geplanten Fusion zwischen Credit Suisse und UBS führten", heisst es in der Mitteilung.