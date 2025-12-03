Mit der Anhebung der Prognose hat Crowdstrike die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das vierte Quartal rechnet der Cybersicherheitsspezialist mit einem Umsatz zwischen 1,29 und 1,30 Milliarden Dollar, wie er am Dienstag mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit 1,22 Milliarden Dollar gerechnet. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar. Hier waren 1,22 Milliarden erwartet worden. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund ein Prozent zu.
Crowdstrike profitiert davon, dass Unternehmen verstärkt in KI-gestützte Sicherheitssysteme investieren, um sich gegen immer ausgefeiltere digitale Bedrohungen zu wehren. Der optimistische Ausblick markiert eine Wende für das Unternehmen aus Texas, das im vergangenen Jahr nach einem fehlerhaften Software-Update mit weitreichenden Ausfällen bei Windows-Computern einen Reputationsschaden erlitten hatte.
(Reuters)