Mit der Anhebung der Prognose hat Crowdstrike die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das vierte Quartal rechnet der Cybersicherheitsspezialist mit einem Umsatz zwischen 1,29 und 1,30 Milliarden Dollar, wie er am Dienstag mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit 1,22 Milliarden Dollar gerechnet. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar. Hier waren 1,22 Milliarden erwartet worden. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund ein Prozent zu.