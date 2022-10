Sollte die Credit Suisse in der Schweiz Stellen abbauen, so müsse sie ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden in der Schweiz wahrnehmen, fordert der Personalverband seinerseits: "Der bestehende und gute Sozialplan ist umzusetzen, damit der Stellenabbau zu möglichst wenig Schaden führt."