Wie bereits mehrfach angekündigt, will die Bank über die Ergebnisse der Strategieüberprüfung nach wie vor bei der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartals Ende Oktober informieren. Der Prozess erfordere Zeit und "erhebliche Anstrengungen in vielen Bereichen der Organisation", so die CS-Führung in der Mitteilung an die Mitarbeiter. "Daher wäre es verfrüht, sich vor diesem Zeitpunkt zu möglichen Ergebnissen zu äussern."