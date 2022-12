Gegen 14.00 Uhr notieren die Aktien der Bank um 9,9 Prozent höher auf 2,965 Franken. Zuvor hatten die CS-Aktien dreizehn Handelstage in Folge mit Verlusten geschlossen und dabei gut einen Drittel an Wert verloren. Die Bezugsrechte für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung, die zuletzt mit massiven Schwankungen gehandelt wurden, können am Freitag derweil um 167 Prozent auf 12,9 Rappen zulegen. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil um 0,19 Prozent tiefer.