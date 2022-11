Der Preis für den die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall über fünf Jahre ist nun gemäss Daten von Reuters am Mittwoch auf neue Höchstwerte bei 409 Basispunkten geklettert, nachdem er am Dienstag bei 407 Punkten geschlossen hatten. Auf ähnlich hohen Niveaus hatten die Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall der Credit Suisse bereits Anfang Oktober notiert, als Gerüchte um einen Zusammenbruch der Grossbank in sozialen Medien die Runde gemacht hatten. Anfang Jahr hatte der CDS-Preis noch bei 57 Basispunkten gelegen.