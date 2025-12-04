184 Anleger aus Japan reichten eine Schiedsgerichtsklage beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) ein. Dabei wird der Schweiz vorgeworfen, mit der angeordneten Abschreibung der AT1-Anleihen über 16,5 Milliarden Franken bei der Notrettung der Credit Suisse im März 2023 gegen das Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern verstossen zu haben. Die Investoren seien unfair und willkürlich behandelt und faktisch enteignet worden, teilte die Anwaltskanzlei Drew & Napier aus Singapur am Donnerstag mit.