Maximal 55 Prozent der Schulden zurück

Weitere Einzelheiten über die Vereinbarung gab Liberty nicht bekannt. Laut einem Online-Artikel in der "Financial Times" vom Dienstag würde das Abkommen den Gläubigern erlauben, noch maximal 55 Prozent der Schulden zurück zu erhalten. Die Beteiligten würden aber einen noch geringeren Prozentsatz erwarten, schreibt die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf involvierte Personen. Die Credit Suisse wollte am Dienstag auf AWP-Anfrage keinen Kommentar abgeben.