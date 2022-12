"Credit Suisse Asset Management arbeitet weiterhin hart daran, Geld für Investoren in den Supply Chain Finance Funds zurückzuerhalten", erklärte eine Banksprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. "Die vollständige Rückzahlung des Überbrückungskredits von Greensill Capital zuzüglich der geschuldeten Zinsen ist ein weiterer Beweis für unsere Entschlossenheit, in dieser Angelegenheit mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln Fortschritte zu erzielen", hiess es in einer schriftlichen Stellungnahme der Bank.