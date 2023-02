Das Anwesen liegt den Angaben zufolge im Süden Floridas direkt am Strand und verfügt über ein Hotel mit über mehr als 1000 Zimmer und 200'000 Quadratmetern an Tagungs- und Veranstaltungsflächen. Zu dem Resort gehören nebst dem Hotel und einem 14'000 Quadratmeter grossen Spa zudem auch 10 Hektar Land an der Atlantikküste sowie acht Restaurants und Bars.