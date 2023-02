Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert in ihrer heutigen Meldung auch aus einer Unternehmensdokumentation für Investoren, in die sie offenbar Einblick gehabt hat. Demnach vermarkte die CS die Investmentbanking-Einheit gegenüber Investoren als "Super-Boutique" und prognostiziere einen Ertragsanstieg auf bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Das Management setze damit auf einen aggressiven Aufschwung der CS First Boston (CSFB), nachdem die Erträge im Jahr 2022 um 69 Prozent eingebrochen seien.