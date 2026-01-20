Der Grossteil des Erlöses aus dem Börsengang ‌geht an den Eigentümer. Strnad sollen netto ⁠knapp drei Milliarden Euro zufliessen, während CSG selbst ‌rund 724 Millionen Euro für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung stehen werden. Sein Anteil wird nach der ‍Aktiennotierung auf knapp 85 Prozent sinken. Für das laufende Jahr rechnet CSG mit einem Umsatzanstieg auf 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro. ​Ab 2027 will der Konzern 30 bis 40 Prozent ‍des Nettogewinns als Dividende ausschütten.