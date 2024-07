«Die Ausgaben für alle Kassen in der Schweiz werden nächstes Jahr mehrere Hundert Millionen Franken betragen.» Für die CSS schätze man die Kosten allein für den Appetitzügler Wegovy nächstes Jahr auf über 50 Millionen Franken, sagte Colatrella in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Ob im Gegenzug andere Therapiekosten sinken, wisse man noch nicht. Auch die Langzeitfolgen seien noch nicht klar. «Was wir beobachten, ist eine sehr starke Mengenausweitung.»