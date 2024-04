Auf der Kostenseite kletterte der Schaden- und Leistungsaufwand um 9,1 Prozent auf 6,63 Milliarden Franken in die Höhe, mit einem Plus von 8,0 Prozent in der Grundversicherung. Grund dafür seien unter anderem Operationen gewesen, die wegen der Pandemie nachgeholt wurden, so die CSS. Zudem seien die Ausgaben für Medikamente und Arztbesuche angestiegen.