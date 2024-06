Die Verteidigung hatte massive Kritik an den Ermittlungsbehörden geübt und die Vorwürfe der Anklage zurückgewiesen. «Die Staatsanwaltschaft Köln hat in beispiellosem Mass an der öffentlichen Vorverurteilung des Angeklagten Olearius teilgenommen, diese zu verantworten und teilweise aktiv betrieben», hatte Peter Gauweiler, einer der Anwälte des ehemaligen Bankiers, gesagt. Olearius werde zu Unrecht der vorsätzlichen Steuerhinterziehung beschuldigt.