Curatis erwartet neu ein Umsatzwachstum von rund 40 Prozent, nachdem es zuvor ein Plus von über 25 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Man erwarte auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten fünf Monate ein deutlich stärkeres Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Entwicklung sei von bereits seit längerer Zeit vermarkteten Produkten getrieben worden, aber auch von Präparaten, die 2025 und 2026 in das Portfolio aufgenommen wurden.