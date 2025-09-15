Der Umsatz von Curatis kam bei 5,2 Millionen Franken zu liegen. Das Wachstum sei auf ein starkes organisches Wachstum mit dem bestehenden Portfolio und neuen Produkten zurückzuführen, so das Communiqué. Unter dem Strich resultierten wegen «erheblichen Investitionen» in das Produkt C-PTBE-01 im Vorfeld einer geplanten Phase-III-Studie gleichwohl rote Zahlen (-1,2 Mio). Die liquiden Mittel werden nun auf 2,0 Millionen beziffert.