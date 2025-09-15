Der Umsatz von Curatis kam bei 5,2 Millionen Franken zu liegen. Das Wachstum sei auf ein starkes organisches Wachstum mit dem bestehenden Portfolio und neuen Produkten zurückzuführen, so das Communiqué. Unter dem Strich resultierten wegen «erheblichen Investitionen» in das Produkt C-PTBE-01 im Vorfeld einer geplanten Phase-III-Studie gleichwohl rote Zahlen (-1,2 Mio). Die liquiden Mittel werden nun auf 2,0 Millionen beziffert.
Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiterhin einen Umsatz über dem Vorjahr an. Helfen solle dabei auch eine kürzlich abgeschlossene Vertriebsvereinbarung mit Phoenix Labs. 2026 soll dann die Gewinnschwelle erreicht werden - und zwar unabhängig davon, ob ein Partner für C-PTBE-01 gefunden wird.
Curatis ist im April 2024 aus dem finanziell angeschlagenen Biotechunternehmen Kinarus hervorgegangen.
(AWP)