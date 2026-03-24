Zudem schloss Curatis zuletzt im März in Japan mit der Firma Neupharma eine Lizenzvereinbarung für Corticorelin ab. Das Team von Neupharma verfüge über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und erfolgreichen Vermarktung von Spezialmedikamenten und Orphan-Medikamenten, so die Mitteilung. In Japan soll Corticorelin zunächst für Kinder und Jugendliche entwickelt werden.