Vorstandschef Alexander Zehnder verschärft zudem den Sparkurs bei dem Tübinger Unternehmen und will mehr Stellen abbauen als zunächst geplant. GSK übernimmt alle Rechte an den mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Grippe von CureVac - die fortgeschrittensten Projekte, aber auch die teuersten in der Entwicklung. CureVac erhält dafür eine Vorauszahlung über 400 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Darüber hinaus winken erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,05 Milliarden Euro sowie Lizenzzahlungen.