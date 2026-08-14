Die hohe Bewertung hängt vor allem mit den Erwartungen an den Boom bei Künstlicher Intelligenz zusammen. Für den Bau von KI-Servern und Rechenzentren werden grosse Mengen an Speicherchips benötigt. Zugleich ist das Angebot knapp. Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sind die Preise für sogenannte DRAM-Chips deshalb stark gestiegen.