Die Probleme hatten demnach am Freitag begonnen und hielten am Samstag an. Als Folge habe der Hafenbetreiber alle Internetaktivitäten eingestellt und arbeite nun unter Hochdruck daran, den normalen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen zu können. Die Einfahrt von Schiffen in die betroffenen Häfen sei eingeschränkt worden. Hereinkommende sensible Fracht habe aber Priorität und könne weiter abgefertigt werden, hiess es. Der Mutterkonzern ist die DP World mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Staaten.