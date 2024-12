Der Hackerangriff habe die internen und externen Systeme des Unternehmens beeinträchtigt und zu Verspätungen bei einigen Inlands- und Auslandsflügen geführt, teilte Japan Airlines (JAL) am Donnerstag mit. Um die Systemausfälle zu beheben, sei ein Router vorübergehend abgeschaltet worden. Der Ticketverkauf für Flüge am Donnerstag musste eingestellt werden. All Nippon Airways(ANA), Japans zweitgrösste Fluggesellschaft, hat nach Angaben eines Sprechers keine Anzeichen für einen Angriff auf ihre Systeme festgestellt.