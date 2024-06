Am Mittwoch sei die Unternehmens-IT mit Anmeldedaten eines Mitarbeiters angegriffen worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. «Auf Basis kontinuierlichen Sicherheitsmonitorings haben unsere Teams ein verdächtiges Verhalten des Kontos festgestellt und sofort Gegenmassnahmen ergriffen», hiess es in der Mitteilung an Kunden, die Teamviewer auf seiner Homepage veröffentlichte.