Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung im April 2024 ein Bündel an Massnahmen vorgeschlagen. Während die meisten Vorschläge selbst von der UBS akzeptiert werden, ist die Kapitalfrage hoch umstritten. Nachdem die Regierung bisher erst die Stossrichtung vorgegeben hat, folgen am Freitag (übrigens dem 81. Jahrestag der Invasion der Alliierten in der Normandie, der «D-Day») nun die Einzelheiten.