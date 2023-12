In den USA sind die Universitäten wahrscheinlich zugänglicher als in Europa?

Es hat alles seine Vor- und Nachteile in den USA und in Europa. Die Unis und Institute in den USA sind definitiv geübter darin, Firmen zu starten, besonders an der West- und Ostküste. Aber dafür sind sie auch sehr kompetitiv in ihren Verhandlungen. Das ist in Europa etwas freundlicher.