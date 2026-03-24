Der 165 Jahre alte Traditionsbetrieb, ein typischer Vertreter ​des deutschen Mittelstands, kämpft mit enormen Kostensteigerungen. Der Preis für Sulfaminsäure, die für die Herstellung von Toiletten- und Geschirrspülertabs benötigt wird, ist um ein Fünftel in die Höhe geschnellt. Dies bedeutet für Gechem in diesem Jahr Mehrkosten von 300'000 bis 400'000 Euro. Die Frachtraten steigen fast täglich, manchmal um bis zu fünf Prozent. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen Neueinstellungen und Investitionen auf Eis gelegt und erwägt zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten einen Stellenabbau. «Wir haben schon oft ‌gekämpft», sagte Nighswonger. «Erst kam Corona, dann der Ukraine-Krieg und die Energiekrise, letztes Jahr die Zölle von Herrn Trump und jetzt kommt wieder was obendrauf. Da wird man müde und weiss sich nicht mehr zu helfen», beklagte sie.