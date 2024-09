Für Flottenbetreiber sei der Lkw profitabel, ergänzte Daums designierte Nachfolgerin an der Spitze des Dax-Konzerns, Karin Radström. Den Preis des Fahrzeugs nannte Daimler nicht. E-Lkw sind in der Regel aber wegen der hohen Batteriekosten mindestens doppelt so teuer in der Anschaffung wie Lkw mit konventionellem Dieselmotor. Mit der Zeit soll sich das rechnen durch geringere Verbrauchs- und Wartungskosten, wenn es günstigen Strom aus erneuerbaren Quellen gibt. «Nun ist es unerlässlich, dass Politik, Energiebranche und Industrie gemeinsam den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur voranbringen», forderte Radström. Die Transportbranche beklagt, dass es in Deutschland noch keine Schnellladestationen gibt, eigene Ladesäulen fürs Depot teuer sind und Genehmigungen dafür lange dauern. Daimler kündigte neue Angebote in Sachen Ladeinfrastruktur an, um den Kunden den Umstieg auf klimafreundliche E-Laster zu erleichtern.