Ziel sei es, bis 2028 einen ⁠Umsatz von einer Milliarde Euro im Geschäft mit Streitkräften weltweit ‌zu erwirtschaften, teilte das Stuttgarter Unternehmen Daimler Truck am Montag mit. Dafür ​rief der Lkw-Bauer die Dachmarke «Daimler Truck Defence» ins Leben. Neben Lkw der Marke Mercedes-Benz sollen auch andere Fahrzeuge aus dem Konzern für Rüstungszwecke eingesetzt werden.