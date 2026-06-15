Ziel sei es, bis 2028 einen Umsatz von einer Milliarde Euro im Geschäft mit Streitkräften weltweit zu erwirtschaften, teilte das Stuttgarter Unternehmen Daimler Truck am Montag mit. Dafür rief der Lkw-Bauer die Dachmarke «Daimler Truck Defence» ins Leben. Neben Lkw der Marke Mercedes-Benz sollen auch andere Fahrzeuge aus dem Konzern für Rüstungszwecke eingesetzt werden.
Geleitet werden soll das Rüstungsgeschäft mit rund 1000 Mitarbeitern von Dennis Kinzelmann. Dieser gab das Ziel aus, zu einem der führenden Anbieter militärischer Mobilität zu werden. Bislang war Daimler Truck im Rüstungsgeschäft nur mit der Marke Mercedes-Benz aktiv. Daneben gehören auch die US-Marken Freightliner und Western Star sowie die indische Marke BharatBenz zu dem Konzern.
Daimler Truck arbeitet schon seit langem mit dem Militär zusammen. So hat das Unternehmen einen Auftrag der Bundeswehr über eine dreistellige Zahl von Logistikfahrzeugen erhalten. Dazu kommt eine Bestellung von mindestens 1500 Fahrzeugen aus Kanada zusammen mit General Dynamics Land Systems sowie ein Rahmenvertrag mit Arquus über 7000 Gelände-Lastwagen für die französische Armee.
(Reuters)