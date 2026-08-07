«Das neue Produktionswerk stärkt unsere Wachstumspläne für Nordamerika», sagte Radström. ​Die Produktionskapazität werde mit dem künftig grössten Werk in den USA, dessen Standort bald feststehen soll, erweitert. Die Steuerung der Produktion im Verbund mit den Standorten in Mexiko werde flexibler. Ein nagelneues Werk könne ausserdem mit modernster Technik ausgestattet werden und dank hochgradiger Automatisierung sehr effizient sein. Die Fertigung in den Werken in Mexiko soll nicht schrumpfen, obwohl diese mit US-Importzoll belegt sind. In den USA bleibt es bei sieben Montage- und ‌Komponentenwerken, da Daimler Truck zugleich eine kleine Fabrik am Unternehmenssitz Portland/Oregon mit 370 Beschäftigten schliesst. Der Standort sei logistisch ungünstig gelegen, da die Kunden vorwiegend an der Ostküste seien.