Der neue Standort in Cheb nahe der deutschen Grenze solle Ende ‌des Jahrzehnts in Betrieb gehen und «künftig ‌einen Teil des heutigen Produktionsprogramms aus ​Wörth und Aksaray abdecken», teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dabei komme es zu einer Neuverteilung der Produktionsvolumina in den verschiedenen Daimler-Truck-Werken. Der Standort Wörth in Rheinland-Pfalz bleibe aber «Leit- und Volumenwerk». ‌Zum Produktionsverbund gehören auch Fabriken in Aksaray (Türkei) und Molsheim (Frankreich).