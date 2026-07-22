Der Lastwagenbauer erwartet für 2026 nun ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) von ‌3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, wie ‌der Dax-Konzern am ​Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Grunde für die höhere Erwartung sind die Genehmigung eines Antrags ‌durch das US-Handelsministerium zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 sowie höhere Absatzerwartungen in ​Nordamerika. In dieser Region soll die ​bereinigte Umsatzrendite nun neun ​bis elf Prozent erreichen statt der zuvor erwarteten sechs bis ‌acht Prozent.

Für das Industriegeschäft insgesamt rechnet Daimler Truck nun mit einem Umsatz von 43 bis ​47 ​Milliarden Euro (Vorjahr: 49,4 Milliarden Euro), ⁠eine Milliarde Euro mehr ​als bisher. Die bereinigte ⁠Umsatzrendite soll mit sieben bis neun Prozent ‌einen Prozentpunkt höher ausfallen nach knapp acht Prozent im Vorjahr. Der Absatz der Gruppe ‌soll auf 340.000 bis 370.000 Fahrzeuge steigen - ​10.000 Einheiten mehr als ursprünglich angenommen.

(Reuters)