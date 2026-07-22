Für das Industriegeschäft insgesamt rechnet Daimler Truck nun mit einem Umsatz von 43 bis ​47 ​Milliarden Euro (Vorjahr: 49,4 Milliarden Euro), ⁠eine Milliarde Euro mehr ​als bisher. Die bereinigte ⁠Umsatzrendite soll mit sieben bis neun Prozent ‌einen Prozentpunkt höher ausfallen nach knapp acht Prozent im Vorjahr. Der Absatz der Gruppe ‌soll auf 340.000 bis 370.000 Fahrzeuge steigen - ​10.000 Einheiten mehr als ursprünglich angenommen.