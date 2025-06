Daniel Hartmann, Chefökonom Bantleon:

«Der Leitzinsausblick in der Schweiz hängt noch mehr als in anderen Ländern von der weiteren Entwicklung des globalen Zollkonflikts ab. Sollte sich die Lage hier in den nächsten Monaten entspannen, wovon wir ausgehen, nimmt das Disinflationsrisiko in der Schweiz spürbar ab. In diesem Fall dürfte zum einen der Schweizer Franken nicht weiter aufwerten. Zum anderen sollte der internationale Preisdruck (Rohstoffpreise) tendenziell zunehmen. Beides zusammen würde die Schweizer Teuerung stützen. Ob sich die Lage an der Handelsfront bis zur nächsten SNB-Sitzung im September nachhaltig beruhigt hat, lässt sich aus heutiger Sicht nicht mit Sicherheit sagen. Die Entscheidung den Leitzins auf -0,25 Prozent abzusenken oder bei 0,00 Prozent beibehält, ist daher in unseren Augen ein Close Call. Notenbankpräsident Martin Schlegel betonte in diesem Zusammenhang, dass Negativzinsen eine Herausforderung für die Wirtschaft darstellen würden und ein solcher Schritt der SNB nicht leicht fallen würde (schloss ihn aber gleichzeitig natürlich nicht aus). Zum Jahresende sollte sich das Zeitfenster für weitere geldpolitische Lockerungen dann ohnehin schliessen.»