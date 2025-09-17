Erschwert werden Immobiliengeschäfte durch die hohen Zinsen. Die US-Notenbank hat den Leitzins dieses Jahr noch nicht angetastet. Doch für den am Abend (20.00 MESZ) anstehenden Zinsentscheid erwarten Ökonomen eine Senkung um einen Viertelpunkt auf die dann neue Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent. Zentralbankchef Jerome Powell hatte jüngst Signale für eine geldpolitische Lockerung gegeben und dabei auf zunehmende Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen.