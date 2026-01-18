RFBerlin-Projektleiter ​Sascha Becker sprach von einem positiven Kreislauf zwischen technologischer Entwicklung ‌und zunehmendem Qualifikationserwerb, der durch die Dampfmaschine ausgelöst worden ‍sei. «Es ist faszinierend, dass regionale Einkommensunterschiede heutzutage noch zu einem guten Teil auf der Verbreitung der Dampfmaschine ​im Jahre 1875 beruhen», betonte der Professor an der Universität Warwick. «Diese historischen Lehren weisen darauf hin, auch wenn es noch sehr früh ist, dass eine schnelle Einführung von ‌KI erneut darüber entscheiden könnte, welche Regionen und ⁠Länder langfristig von den Vorteilen des Wandels profitieren werden.»