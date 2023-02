Die Aktienmärkte rätseln, ob es in den USA noch zu einer Rezession kommt. Diese hätte starke Auswirkungen auf die Geldpolitik der Fed, aber auch der Gewinnzahlen der Unternehmen. Loeb hat sich mit eher skeptischen Worten in die Debatte eingebracht: Anzeichen einer konjunkturellen Verlangsamung seien zudem "die Umfragen von Ed Hyman zum verarbeitenden Gewerbe und einige alternative Daten zur Beschäftigung", so der Gründer des New Yorker Hedgefonds Third Point.