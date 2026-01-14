Rasmussen bezeichnete den Austausch mit US-Vertretern als offen und konstruktiv. ⁠Er machte jedoch erneut deutlich, dass Ideen, die die territoriale Integrität des Königreichs missachteten, für Dänemark völlig ​inakzeptabel seien. Die langfristige Sicherheit Grönlands ‌sei innerhalb des bestehenden Rahmens ‍gewährleistet. Grönlands Aussenministerin Vivian Motzfeldt erklärte, ihre Regierung wolle die ​Zusammenarbeit mit den USA stärken. Dies bedeute jedoch nicht, dass Grönland amerikanisches Territorium werden wolle.