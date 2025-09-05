Ein solcher Schritt könnte Dänemark nach seiner Ansicht besser gegen Turbulenzen in der Welt abschirmen. In makroökonomischer Hinsicht sei Dänemark «bereits ein Euro-Land», da die Krone fest an die Gemeinschaftswährung gekoppelt ist, sagte Notenbankgouverneur Christian Kettel Thomsen am Donnerstag im Gespräch mit Bloomberg TV. Ein offizieller Beitritt würde dem Land jedoch ermöglichen, «stärker an der Entscheidungsfindung teilzunehmen, stärker integriert zu sein» in die regionale Zusammenarbeit.