Die Regierung in Kopenhagen einigte sich mit einer breiten Mehrheit der Parlamentsparteien auf ein neues Rahmenabkommen, das für den Zeitraum 2024 bis 2033 Investitionen in Höhe von rund 143 Milliarden dänischen Kronen (19,2 Mrd Euro) in Verteidigung und Sicherheit vorsieht. Wie das dänische Verteidigungsministerium am späten Mittwochabend mitteilte, bedeutet die Vereinbarung auch, dass das skandinavische EU-Land spätestens 2030 das Nato-Ziel erreicht, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden.