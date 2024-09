Das wiederum bestreiten die Dänen, für die es die grösste Übernahme ihrer Geschichte ist. Es würden unter 2000 der insgesamt knapp 15'000 Schenker-Jobs in Deutschland entfallen, ausschliesslich in der Verwaltung. Da bei Schenker bereits jetzt ein Sparprogramm mit Stellenabbau laufe, würde die Zahl der von DSV gestrichenen Stellen niedriger ausfallen. Allein für DSV arbeiten derzeit 5000 Menschen in Deutschland. Für zwei Jahre nach dem formalen Zusammenschluss, der laut DSV für das zweite Quartal 2025 geplant ist, gilt eine Beschäftigungsgarantie. Auch der Hauptsitz in Essen soll solange bestehen bleiben.