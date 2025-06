Der Schritt steht für ein Umdenken in der Finanzbranche, nachdem das Thema Sicherheit mit dem Krieg in der Ukraine und anderen Konflikten in der Welt an Bedeutung gewonnen hat und Staaten vermehrt aufrüsten. Viele europäische Investmentfonds haben Waffenhersteller aus ethischen Gründen aus ihren Portfolios ausgeschlossen. Nun lockt auch die Rendite. «Wir wollen nicht, dass uns geringe Umsätze aus nuklearwaffenbezogenen Aktivitäten daran hindern, Kapital für den Aufbau einer europäischen Verteidigung bereitzustellen», erläuterte Holst.