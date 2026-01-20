AkademikerPension erklärte zwar, dass die Entscheidung keine politische Aktion im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Dänemark und den USA ⁠wegen Grönland sei. Schelde fügte jedoch hinzu: «Es steht also nicht in direktem Zusammenhang mit dem anhaltenden Zerwürfnis zwischen den USA und Europa, aber natürlich hat ​das die Entscheidung nicht erschwert.» Damit spielte er auf ‌die politischen Spannungen an, die die Beziehungen belastet ‍haben.