Gerade die Aussicht auf die Abspaltung, des Nordamerikageschäfts, das derzeit knapp einen Vierteil des Umsatzes generiert und gemäss dem EBITDA am rentablesten ist, bietet Raum für Fantasie: Es soll im ersten Halbjahr 2025 in New York notiert werden und könnte früheren Firmenschätzungen zufolge einen Wert von 30 Milliarden US-Dollar erreichen.